Wende im Impeachment-Prozess? : Demokraten fordern Boltons Zeugenaussage

Washington Der ehemalige US-Sicherheitsberater John Bolton könnte im Impeachment-Prozess um Donald Trump die Wende bringen. Er plant die Veröffentlichung eines Buchs, in dem er die Vorwürfe gegen den Präsidenten bestätigt.

Wie am Montag bekannt wurde, schreibt Bolton in dem Buch, Trump habe ihm gesagt, Militärhilfe an die Ukraine wolle er solange zurückhalten, bis ihm das Land bei den Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden helfe. Diese Informationen geben den Demokraten neue Munition für ihr Ziel, in dem Verfahren Zeugen wie Bolton anhören zu lassen. Diese Frage nach Zeugen wird wohl im Laufe der Woche im Senat debattiert - am Montagnachmittag sollten Trumps Anwälte zunächst erneut die Bühne bekommen, um ihn zu verteidigen. Die Demokraten werfen dem Präsidenten Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses vor.