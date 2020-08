Putin-Gegner in der Charité : Russische Polizei fordert Nawalnys Krankenakte aus Deutschland an

Russische Polizei fordert Nawalnys Krankenakte aus Deutschland an

Putin-Gegner in der Charité

Ein Polizeiauto am Eingang der zentralen Notaufnahme der Berliner Charité, in der der russische Oppositionelle Nawalny behandelt wird. Foto: dpa/Fabian Sommer

Moskau Eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny hat die russische Polizei Vorermittlungen eingeleitet. Der Kreml spielt dies umgehend herunter.

Im Zusammenhang mit der Krankenhauseinlieferung des 44-Jährigen im sibirischen Omsk vor einer Woche seien "mehr als hundert Gegenstände von möglichem Beweiswert" sichergestellt worden, erklärte die russische Polizei am Donnerstag. Die russische Staatsanwaltschaft forderte von Deutschland Nawalnys Krankenakte an.

Im Zuge der Vorermittlungen seien die Orte untersucht worden, an denen Nawalny sich am fraglichen Tag aufgehalten habe, erklärte das Innenministerium. Unter anderem sei das Hotelzimmer in Tomsk untersucht worden, wo er vor seinem Abflug übernachtet hatte. Zudem würden Aufnahmen aus Überwachungskameras ausgewertet.