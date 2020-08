„Gewisse Wahrscheinlichkeit“ : Bundesregierung hält Giftanschlag auf Nawalny für möglich

Berlin Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich über den Kreml-Kritiker geäußert, der seit Samstag in der Berliner Charité behandelt wird. Das Bundeskriminalamt kümmere sich um die Sicherheit des russischen Politikers.

Die Bundesregierung hält einen Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny für möglich. Es handele sich um einen Patienten, "auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seibert begründete damit, dass sich das Bundeskriminalamt (BKA) um die Sicherheit Nawalnys kümmert, der in der Berliner Charité behandelt wird.