Russischer Aktivist : Charité sieht Hinweise auf Vergiftung Nawalnys

Mit einem Intensivtransporter der Bundeswehr war der russische Oppositionelle Alexej Nawalny am Wochenende in der Berliner Charité angekommen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr.

Die Befunde deuteten "auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer" hin, wobei die konkrete Substanz bislang nicht bekannt sei, erklärte die Charité am Montag in Berlin.

Nawalny war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in Omsk wurde er zunächst in einer Klinik dort behandelt, ehe er am Wochenende nach Berlin geflogen wurde.