Auszeichnung in Oslo erhalten : Äthiopiens Ministerpräsident Abiy nimmt Friedensnobelpreis entgegen

Oslo Der bescheidene Reformer vom Horn von Afrika kann sich von nun an offiziell Friedensnobelpreisträger nennen. Nicht nur für den Friedensschluss mit Eritrea wird der Äthiopier geehrt.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hat den diesjährigen Friedensnobelpreis erhalten. Der 43 Jahre alte Regierungschef des ostafrikanischen Landes bekam die Auszeichnung - die renommierte Nobelmedaille und ein Diplom - am Dienstag auf einer feierlichen Nobelzeremonie in Oslo überreicht. Abiy bedankte sich beim norwegischen Nobelkomitee und wies darauf hin, wie schwierig es sei, langfristigen Frieden zu sichern. „Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. Frieden ist eine Arbeit der Liebe. Frieden zu erhalten, das ist harte Arbeit.“

Der Frieden mit Eritrea sei allerdings nur eine von drei großen Errungenschaften, für die Abiy mit dem Friedensnobelpreis geehrt werde, sagte Reiss-Andersen. Abiy habe sich auch intensiv darum bemüht, die Demokratie in Äthiopien durch die Stärkung der zivilen Freiheiten und die Entwicklung der Institutionen aufzubauen. Zudem habe er Beiträge zu Friedens- und Versöhnungsprozessen in Ostafrika geleistet, etwa im Sudan oder im Verhältnis zwischen Dschibuti und Eritrea.

Später vergas Reiss-Andersen beinahe, Medaille und Urkunde an Abiy zu überreichen. „Herr Ministerpräsident, ich habe mich in den Worten verloren. Ich bin hier, um Ihnen eine Auszeichnung zu überreichen.“

Die diesjährigen Nobelpreisträger waren im Oktober bekanntgegeben worden. Abiy war der einzige davon, der wie beim Friedensnobelpreis üblich in Oslo ausgezeichnet wurde. Die weiteren Preise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaft sollten am Dienstagnachmittag in Stockholm überreicht werden.