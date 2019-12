Mit Merkel und Macron : Putin und Selenskyj an einem Tisch - Ukraine-Gipfel in Paris begonnen

Putin und Selenskyj an einem Tisch - Ukraine-Gipfel in Paris begonnen

Wolodymyr Selenskyj, Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Angela Merkel in Paris. Foto: AFP/THIBAULT CAMUS

Paris Der Ukraine-Gipfel in Paris mit Kanzlerin Angela Merkel, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, hat begonnen.

Macron empfing die drei am Montagnachmittag im Élysée, daraufhin gab es zwischen den Teilnehmern jeweils Einzelgespräche.

Bei dem Treffen soll ein neuer Anlauf genommen werden, um den Konflikt in der Ostukraine zu entschärfen. Dem Gipfel im sogenannten Normandie-Format gehören die vier Länder an. Zuletzt gab es ein solches Treffen unter deutsch-französischer Vermittlung im Oktober 2016 in Berlin.