Innovationspreis geht nach Weeze : Wystrach aus Weeze für Wasserstoff-Tankstelle ausgezeichnet

Weeze Für die flexibel einsetzbare Wasserstofftankstelle WyRefueler“ für Fahrzeuge von Lkw bis Flugzeug bekam das Weezer Unternehmen jetzt den Innovationspreis „Rheinland genial“ überreicht.

Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger für eine zukunftsweisende Industrie und Logistik. Er kann als Energiequelle die Kohlenstoff-Emissionen in diesen Branchen stark verringern. Am Niederrhein arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft seit Jahren daran, Wasserstoff nutzbar zu machen. So auch das Familienunternehmen Wystrach aus Weeze. Die jüngste Innovation ist die flexibel einsetzbare Wasserstofftankstelle „WyRefueler“ für Fahrzeuge von Lkw bis Flugzeug. Dafür bekam das Unternehmen den Innovationspreis „Rheinland genial“ überreicht. „Der Niederrhein ist ein wichtiger Logistik-Standort. Um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein und den herausfordernden Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft zu meistern, müssen wir weiter auf grünen Wasserstoff setzen. Deswegen freuen wir uns, dass wir in unserer Region Unternehmen wie Wystrach haben, die diese Wende vorantreiben“, begründet IHK-Hauptgechäftsführer Stefan Dietzfelbinger die Auszeichnung, die auf Vorschlag der IHK verliehen wurde. Die Tankstelle eignet sich für unterschiedlichste Fahrzeugtypen wie Lkw, Busse, Züge und Flugzeuge. Sie ist aber vor allem eins – flexibel. Das System kann innerhalb eines Tages auf und wieder abgebaut werden. So kann sie auf Baustellen, in Häfen oder Flughäfen zum Einsatz kommen. „Wir bedanken uns für diese Auszeichnung bei der Jury – und bei unseren Mitarbeitern. In all unseren Produkten stecken Leidenschaft, Innovationsgeist und viel Arbeit. Das wäre ohne unser Team gar nicht möglich“, bedankt sich Jochen Wystrach.