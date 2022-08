Himmelsphänomen in NRW : Was waren die ungewöhnlichen Lichter am Nachthimmel?

Eine SpaceX-Rakete hebt im Kennedy-Space-Center ab. Foto: dpa/Malcolm Denemark

Düsseldorf In einigen Teilen NRWs waren die seltsamen Lichter am Nachthimmel zu sehen. Dabei handelte es sich nicht etwa um Sternschnuppen, sondern um ein ganz anderes Phänomen. Was dahinter steckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor allem in den sozialen Medien wurde viel gerätselt. Was hat es mit den Lichtern, die wie eine Perlenschnur anmuten auf sich? Woher kommen sie und was steckt dahinter? Einige haben spekuliert, dass es sich um Meteoriten gehandelt haben könnte, ein paar vermuteten, es könne sich bei den mysteriösen Lichern um Sternenketten handeln. Letztere lagen dabei gar nicht mal so falsch.

#Starlink: Das, was @DLR_next sagt! 😉⬇️ Weitere Infos dazu: https://t.co/xQZYdK2yJq 🛰️ Schickt uns gerne weiterhin Eure Bilder und Beobachtungen!

📷: Giancarlo Foto4U (CC-BY 2.0) https://t.co/gGyaj4qgaw pic.twitter.com/9ubr4wkTfW — DLR_de (@DLR_de) August 22, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Denn tatsächlich stammen die Lichter, die am Nachthimmel zu sehen waren um Satelliten des Projekts Starlink, das von Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk ins Leben gerufen wurde. Dies bestätigte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auch auf der Social-Media-Plattform Twitter: „Weil mehrfach gefragt wurde: Nach dem jüngsten Start sind ca. 50 Starlink-Satelliten als helle Kette über Deutschland zu sehen.“

Leuchtende "Perlenkette" am Himmel: hier noch mal zur Erinnerung der Hinweis auf den heutigen Überflug der Starlink-Satelliten. https://t.co/wEFzbywuLz — DLR_next (@DLR_next) August 21, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Felix Huber, der Direktor der DLR-Einrichtung Raumflugbetrieb und Astronautentraining erklärt das Projekt auf der Website des DLR: „Elon Musk möchte Internet aus dem Weltall ermöglichen, zunächst für die USA und später für die ganze Welt. Für entlegene Regionen ist das zum Teil die erste Chance überhaupt, schnellen Internetzgang zu erhalten.“ Dazu sollen tausende Satelliten die Verbindung „unterbrechungsfrei und mit hoher Bandbreite“ aufrecht erhalten. Da die Flughöhe der gerade einmal 500-600 Kilometer beträgt, sind neue Starlink-Satelliten regelmäßig am Nachthimmel zu sehen. Sie sind vor allem nach dem Start sehr nah beisammen und wirken dann wie eine Perlenkette am Firmament.

Wer sich das Phänomen am Nachthimmel einmal selber einmal ansehen möchte, sollte den Satelliten-Tracker von Starlink im Auge behalten. Dieser zeigt an, wann die Perlenkette das nächste mal am zwischen den Sternen erscheint. Wer sich dort rechtzeitig informiert und schließlich im richtigen Moment nach oben schaut, hatt gute Chancen darauf, die Starlink-Satelliten am Himmel zu sehen.

(joko)