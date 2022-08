Schwarze Witwe, Bananenspinne und Co. : Das sind die gefährlichsten Spinnen der Welt

Düsseldorf Die meisten Spinnen sind für den Menschen harmlos. Doch es gibt auch ein paar Achtbeiner, deren Biss für den Menschen im schlimmsten Fall sogar tödlich enden kann. Exotisch, skurril, gefährlich - ein Blick ins Tierreich.

Welche Spinne die giftigste weltweit ist, darüber sind sich die Spinnenforscher uneinig. Allerdings gibt es einige Arten, die dem Menschen mit Sicherheit gefährlich werden können. Eine von ihnen ist die Brasilianische Wanderspinne, die von vielen Experten als die tödlichste Art der Welt angesehen wird. Diese Spinne kommt, wie der Name es schon vermuten lässt, vorwiegend in Brasilien vor. Allerdings ist sie auch in Argentinien, Paraguay und Uruguay zu finden. Über ihr Gift steht im Nachschlagewerk „Encyclopedia Britannica“: „Ihr Gift ist toxisch für das Nervensystem und verursacht Symptome wie Speichelfluss, Herzrhythmusstörungen, sowie bei Männern verlängerte, schmerzhafte Erektionen.“ Die Spinne gilt zudem als sehr anpassungsfähig und ist sogar in Gebäuden anzutreffen. Laut der „Encyclopedia Britannica“ versteckt sie sich aber meistens zwischen Bananenblättern, weshalb sie auch Bananenspinne genannt wird.