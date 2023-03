Sternschnuppen Wenn am Himmel die Sterne tanzen

Gut zu beobachten sind die Sternschnuppen, ganz gleich welche, auch in anerkannten Sternenparks. In Deutschland gehört zum Beispiel der Nationalpark Eifel dazu. Ein Geheimtipp ist die Winklmoss-Alm in Bayern. Sie liegt auf rund 1200 Meter Höhe zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl. Sternenparks zeichnet aus, dass es keine Lichtverschmutzung gibt. Die entsteht durch elektrische Lichtquellen. In Sternenparks lassen sich Sternschnuppen und andere Objekte im Weltall bei freier Sicht schon mit bloßem Auge beobachten. Wer das schon einmal erlebt hat, der merkt, dass er selber nur ein ganz kleines, unbedeutendes Teilchen in den unendlichen Weiten des Weltalls ist. Das, was für das menschliche Auge verborgen liegt, ist viel größer. Und die Erde als Planet nur ein Teil des großen Ganzen.