FZX-Sommer-Open-air : Gerburg Jahnke lädt zu Kabarett unter freiem Himmel

Xanten Die Kabarettistin tritt Ende August an der Xantener Südsee auf – und sie bringt Verstärkung mit. Versprochen wird ein „fulminanter Lachsalven-Frauen-Power“-Abend.

Neben Gerburg Jahnke selbst sind folgende Künstlerinnen angekündigt: Miss Allie, Katie Freudenschuss, Mirja Regensburg und Frieda Braun. „Wir wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gäbe“, sagt Jahnke. „Wir sind präsent, und wir sind viele. Wir behaupten uns elegant und leichtfüßig neben all dem Männerkabarett.“ In Konkurrenz zueinander stünden sie nicht.