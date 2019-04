Gap Year während des Studiums : Erst einmal orientieren

Rostock Die Welt entdecken, Geld verdienen oder die Fächerwahl überdenken: Ein sogenanntes Gap Year zwischen Bachelor und Master können Studenten ganz unterschiedlich nutzen. Worauf sollten sie dabei achten?

So ein Überbrückungsjahr kann für Studierende in verschiedenen Situationen sinnvoll sein, sagt Anne-Katrin Westphal vom Career Service der Universität Rostock. Teilweise müssen Studenten ohnehin ein Semester oder länger warten, um den gewünschten Masterplatz zu bekommen.

Für Studierende, die ihr Leben bisher nur in Bildungseinrichtungen verbracht haben, könne „eine Phase des Innehaltens und Orientierens“ viele Vorteile haben. Gleiches gilt für Bachelorabsolventen, die praktische Berufserfahrungen sammeln wollen. „Insbesondere dann, wenn man sich unsicher ist, ob bestimmte Fachbereiche und Tätigkeitsfelder zu einem passen“, so Westphal.

Freiwilligendienste im In- oder Ausland, Kulturreisen, Sprachkurse oder spezielle Gap-Year-Programme in Unternehmen – wer etwas Passendes auswählen will, sollte sich zunächst über die eigenen Ziele, Pläne und Wünsche klarwerden. „Was ist die Ist-Situation? Was soll am Ende dabei rauskommen? Und wie komme ich dahin?“, sind laut Anne-Katrin Westphal die ersten Fragen, die man sich stellen sollte. Helfen können dabei Beratungsstellen wie Career Services oder International Offices der jeweiligen Hochschule.