Studie der WHO Jedes sechste Schulkind in Europa erlebt Cybermobbing

Beschimpfen, Beleidigen, Bloßstellen: Jedes sechste Schulkind ist europaweit von Cybermobbing betroffen. Dies ergibt ein Report der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der an diesem Mittwoch in Kopenhagen veröffentlicht wird. Während die Zahlen bei Schikanen in der Schule seit der Vorgängerstudie 2018 recht stabil geblieben seien, kommt dem Cybermobbing inzwischen eine höhere Bedeutung zu.