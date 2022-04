Besonderes Praxisprojekt in Düsseldorf : Studierende entwickeln Kampagne für Blindenhilfswerk

Simone Henzler vom Blindenhilfswerk mit Studiengangsleiter Professor Matthias Johannes Bauer Foto: IST

Düsseldorf In einem Praxisprojekt haben die Studierenden der IST-Hochschule in Flingern eine Social-Media-Strategie für das Deutsche Blindenhilfswerk erstellt. Die kleine, gemeinnützige Organisation will die Bekanntheit erhöhen und im Netz präsenter werden.

In einem besonderen Projekt konnten Studierende jetzt Praxiserfahrungen sammeln und damit dem Deutschen Blindenhilfswerk (DBHW) bei einem wichtigen Anliegen helfen. Die Studierenden des Master-Studiengangs der privaten IST-Hochschule für Management an der Erkrather Straße haben eine Kommunikationsstrategie für das DBHW entwickelt. Sie soll das Social-Media-Marketing unterstützen, den Arbeitsalltag der gemeinnützigen Organisation erleichtern und die Bekanntheit erhöhen.

Die Studierenden hatten die Aufgabe, in sechs Monaten einen Kommunikationsplan zu erstellen. „Mit dem Modul und dem Praxisprojekt zeigen die Studierenden einmal, was sie alles im gesamten Studium gelernt haben und bringen es unter Realbedingungen zur Anwendung. Gerade Praxiserfahrung ist für angehende Kommunikationsexperten unverzichtbar“, sagt Studiengangsleiter Professor Matthias Johannes Bauer. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche wisse er, wie wichtig praktisches Know-how für Berufseinsteiger sei.

Das Praxisprojekt war Teil des Moduls „Applied Digital Communications Lab“ und findet immer gegen Ende des Kommunikationsmanagement-Studiums statt. Inhaltlich geht es um die digitale Kommunikation in der konkreten Anwendung. Es war in vier Phasen geteilt. Dazu gehörten die Analyse, die Erstellung von Strategie und Leitfäden sowie die Generierung von kreativem Content. Ziel war es, sowohl die Markenbekanntheit des DBHWs zu steigern als auch die Interaktion auf den sozialen Plattformen zu verbessern. „Wir sind eine kleine Organisation. Während der täglichen Arbeit beim DBHW fehlen uns deshalb häufig personelle und zeitliche Ressourcen, um unsere Social-Media-Kanäle mit qualitativen, kreativen und abwechslungsreichen Inhalten zu füllen“, sagt Simone Henzler, Projektleiterin des Deutschen Blindenhilfswerkes. Auch gebe es bislang keine standardisierten Vorgehensweisen und Vorlagen, die das regelmäßige Absetzen von Posts auf den Kanälen des Blindenhilfswerks unterstützten.

Um die Ziele zu erreichen, entwickelten die Studierenden langfristig nutzbare und nachhaltige Lösungen. „Der von den Studierenden erstellte Kommunikationsplan erleichtert uns jetzt schon den Arbeitsalltag und ermöglicht uns trotz knapper Ressourcen eine effektive sowie effiziente Umsetzung unserer Marketingaktivitäten“, sagt Henzler.