In den großen Uni-Städten So viele Studierende warten auf einen Wohnheimplatz

Die Wohnungsnot bei Studierenden in NRW ist groß. Viele sind auf ein öffentlich betriebenes Wohnheimzimmer angewiesen, weil sie die hohen Preise auf dem freien Mietmarkt kaum stemmen können – selbst WG-Zimmer kosten bundesweit inzwischen durchschnittlich 479 Euro pro Monat. Nordrhein-Westfalen liegt mit 442 Euro nur leicht darunter, wie eine Erhebung des Moses-Mendelssohn-Instituts und dem Suchportal „wg-gesucht.de“ ergeben hat. Und die Bafög-Wohnkostenpauschale beträgt lediglich 360 Euro. Doch wer sich für ein Wohnheimzimmer bewirbt, muss großes Glück haben, auch schnell eines zu bekommen – die Wartelisten in den großen Uni-Städten in NRW sind lang.