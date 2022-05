Forderung nach Bafög-Reform : Fast jeder dritte Studierende lebt in Armut

Berlin Beinahe ein Drittel aller Studierenden lebt in Armut. Das klassische Bild des fröhlichen Studentenlebens hat sich so fast vollkommen verändert. Der Paritätische fordert deswegen flexiblere und höhere Bafög-Zahlungen. Die Inflation stellt Studenten vor weitreichende Probleme.

Fast ein Drittel aller Studierenden lebt einer Untersuchung zufolge in Armut. Laut einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands sind 30 Prozent aller Studierenden in Deutschland davon betroffen. Von den allein lebenden Studenten und Studentinnen leben demnach sogar vier von fünf unter der Armutsgrenze.