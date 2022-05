Sieben Verletzte in Roth​: 50 Meter hohe Feuersäule verwüstet Campingplatz​

Roth Ein 39-Jähriger mit schweren Verbrennungen, eine 38-Jährige mit schwerer Rauchvergiftung, fünf weitere Verletzte und 17 zerstörte Fahrzeuge - das ist die Bilanz einer rund 50 Meter hohen Feuersäule auf einem Campingplatz in Mittelfranken.

Das Feuer hat die Einsatzkräfte in der Nacht lange Zeit in Atem gehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand von dem Wohnwagen der beiden Schwerverletzten auf dem Campingplatz in Roth ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.