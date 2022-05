Zahl der Toten erneut gestiegen : 1826 Menschen in Deutschland durch Drogen gestorben

Berlin Die Zahl der Drogentoten ist in Deutschland im vierten Jahr in Folge gestiegen. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, nennt die Statistik „schockierend“ – und fordert Veränderungen.

Im vierten Jahr in Folge ist die Zahl der Drogentoten in Deutschland gestiegen. Starben im Jahr 2020 noch 1581 Menschen an Drogen, so waren es im vergangenen Jahr 1826, wie der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, am Montag in Berlin mitteilte. 2017 waren es erst 1272 Drogentote.