Hilfsprojekt : Unterstützung für Guatemalas Bauern

Rolf Nagel (Mitte) ist regelmäßig vor Ort, um sich davon zu überzeugen, dass die Projekte des Vereins gut umgesetzt werden. Foto: RP/ProGua

Meerbusch Seit 20 Jahren setzt sich der Verein ProGua für gerechte Löhne für die Kaffeebauern in Zentralamerika ein. Dafür wird fair gehandelter Kaffee importiret und verkauft. Zum Jubiläum blicken die Meerbuscher Gründungsmitglieder zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

Im Jahr 2020 war Birgit Menzel zum ersten Mal in Guatemala. Ihr Bruder Rolf Nagel, Professor der Hochschule Düsseldorf, besucht das Land in der Regel jedes Jahr, um Kontakte zu halten und sich über den Stand der Projekte zu informieren. Die in Lank-Latum lebenden Geschwister engagieren sich ehrenamtlich für die Vereine Icagua und ProGua. Rolf Nagel ist Initiator und Gründungsmitglied beider Vereine.

Auch Organisationsberaterin Birgit Menzel gehört dem Gründungsteam von ProGua an und hat gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die Organisation der Veranstaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens im Forum Wasserturm übernommen. Dieses Ereignis gibt Gelegenheit, auf die Entwicklung der verschiedenen Projekte zurückzublicken. Seit der Gründung 1997 von Icagua - Initiative für Chancen auf AusBildung in Guatemala — wird das Ziel verfolgt, ehrenamtlich über die bittere Armut der Mehrzahl der Bevölkerung in einem der ärmsten Länder zu informieren und durch Projekte und Partnerschaften die wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und politische Situation dieser benachteiligen Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Info So hilft der Verein den Menschen Prinzip Die Mitarbeiter des Vereins stellen sicher, dass die Arbeiter vor Ort faire Löhne für den von ihnen geernteten Kaffee bekommen. Der Verein organisiert außerdem Stipendien und Bildungsprojekte in Guatemala. Infos Weitere Informationen gibt es unter www.progua.com. Der Kaffee kann unter www.mocino.de gekauft werden.

2000 entstand ProGua, dessen Leitidee die Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das wirtschaftliche Gefälle zwischen den kaffeegenießenden Europäern und den kaffeeerzeugenden ärmsten Landarbeitern der Welt soll ausgeglichen werden. Birgit Menzel fasst es so zusammen: „Was können wir tun, der indigenen Bevölkerung ein Leben fernab dieser großen Armut zu ermöglichen? Die Lösung sahen wir darin, den Menschen Arbeit zu verschaffen, die Wert geschätzt und entsprechend bezahlt wird.“

Es entstand ein Konzept für die Vermarktung auf dem deutschen Kaffeemarkt. Mitte Juni 2001 schließlich wurde Mocino Café und Mocino Espresso im Markt eingeführt. Der Verein ProGua importiert seitdem hochwertigen Bio-Kaffee mit Fair Trade-Zertifizierung. „Mit Hilfe dieser Importe konnten die Kleinbauern der befreundeten Kooperativen ihre Lebenssituation bereits erheblich verbessern“, erklärt Rolf Nagel, der viele der ehrenamtlichen Aktionen auch mit seinen Studenten durchführt und 2013 für sein großes Engagement in den verschiedenen Projekten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde.

Die Aktivitäten der Bewegung der Landarbeiter in Guatemala – MTC – wird von Icagua unterstützt: „Aktuell finanzieren wir Stipendien für 206 Kinder und Jugendliche sowie für 17 Studierende, die von MTC vergeben und betreut werden. „Es wird genau auf Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit geachtet“, ergänzt Birgit Menzel. Sie kann sich gut erinnern, wie sehr sie während ihres Aufenthaltes in Guatemala einerseits von der Armut betroffen und andererseits von der Offenheit der Bevölkerung begeistert war: „Die Kleinbauern haben ein schweres Leben, die körperliche Arbeit bei der Ernte der Kaffee-Kirschen ist hart und der Stundenlohn gering.“