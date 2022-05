Stauprognosen für Deutschland​: Mehr als 1000 Baustellen verlangsamen Verkehr auf Autobahnen​

München/Düsseldorf Am kommenden Wochenende werden vor allem zahlreiche Baustellen die Autofahrer auf den Autobahnen auf die Geduldprobe stellen. Laut ADAC sind es aktuell insgesamt mehr als 1000.

Bei schönem Wetter ist zudem besonders am Sonntag mit Ausflugsverkehr zu rechnen. Dazu beginnen in Sachsen-Anhalt und Hamburg die einwöchigen Frühjahrsferien. Der Auto Club Europa (ACE) geht davon aus, dass es vor allem rund um Hamburg und auf den Routen in Richtung deutsche Küsten eng wird.