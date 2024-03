33.000 Euro pro Schuljahr „Sind Internate die besseren Schulen, Frau Zöller?“

Interview · 40.000 Kinder in Deutschland besuchen ein Internat. Ihre Eltern nehmen dafür viele Tausend Euro in die Hand. Womit diese Schulen neben einer fundierten Ausbildung punkten können, und was sie sich für das reguläre Schulsystem wünscht, erklärt Janka Zöller, ehemalige Schülerin des renommierten Internats Haus Salem.

13.03.2024 , 16:26 Uhr

Vor allem ein starkes Gefühl der Gemeinschaft hat Janka Zöller aus ihrer Zeit im Internat Haus Salem mitgenommen. Foto: Damaris Moog

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen