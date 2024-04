Zahlen aus neuer Studie So viele Düsseldorfer Abiturienten zieht es an die HHU

Düsseldorf · Die meisten Studierenden suchen sich eine Universität in der Nähe. Je nach Hochschule zeigen sich aber durchaus Unterschiede. Wie viel Prozent der HHU-Studierenden ihr Abitur in Düsseldorf gemacht haben – und welche Unis in NRW mehr örtliche Schulabsolventen halten als Köln.

18.04.2024 , 15:46 Uhr

Nur jeder Fünfte studiert mehr als 200 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Foto: dpa/Sebastian Kahnert