Leben in der Gastfamilie : Deutschland hautnah erleben

Ein besonderes Austausch-Projekt ermöglicht es Studierenden aus dem Ausland, für zwei Wochen in einer deutschen Gastfamilie zu leben. Das bedeutet interkulturelle Bereicherung für beide Seiten. Ein Erfahrungsbericht.

Wie sieht es bei einer Familie in Deutschland zu Hause aus? Wie ist der Tagesablauf? Wie und vor allem was wird gegessen? Wie lebt die Familie zusammen, wer hat welche Aufgaben? Das sind Fragen, die sich viele internationale Studierende in Deutschland stellen, die sich aber im Wohnheim oder in der WG schlecht beantworten lassen. Auch Lima Safi wollte die deutsche Kultur gerne hautnah erleben: Sie studiert Soziale Arbeit in Hamburg und stammt aus Afghanistan. „Ich bin sehr neugierig und lerne immer gerne dazu. Und wo kann man am besten etwas über die Kultur eines Landes erfahren als in einer Familie?“ Über die Uni las Lima Safi von der Austauschorganisation „Experiment“ aus Bonn. Die bietet genau das an: Zweiwöchige Aufenthalte für internationale Studierende in einer deutschen Familie.