Allgemeinbildung auf dem Prüfstand Was Abiturienten heute wissen sollten

Wissen Sie, was die ökologische Potenz ist? In welchem Zeitraum die Zweite Industrielle Revolution stattfand? Oder was in der Geografie mit Standortfaktoren gemeint ist? Falls ja, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie gerade mitten in den Vorbereitungen für die diesjährigen Abiturprüfungen stecken. Denn das alles sind Fragen, auf die Abiturienten in NRW 2024 eine Antwort haben sollten.