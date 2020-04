Mit Baby Jaden Gil : Steffi Graf und Andre Agassi besuchen Brühl

Brühl (rpo). Erstmals seit ihrer heimlichen Trauung in Las Vegas und Geburt ihres Sohnes wird das Tennis-Traumpaar Steffi Graf und Andre Agassi die Heimatstadt der Ausnahmesportlerin besuchen.

Graf und Agassi sind seit 1999 ein Paar. Die 32 Jahre alte Graf und der ein Jahr jüngere Agassi hatten am 22. Oktober 2001 in Las Vegas geheiratet. Vier Tage später war Sohn Jaden Gil zur Welt gekommen. Beide hatten angekündigt, die kirchliche Hochzeit ganz in Weiß nachzuholen. Graf war 377 Wochen lang die Nr. 1 in der Tennis- Weltrangliste; sie gewann in ihrer Karriere 22 Grand Slam-Turniere und wurde 1988 Olympiasiegerin, musste ihre Laufbahn aber wegen Verletzungen beenden.