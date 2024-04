Penélope Cruz wird 50 Vom Arbeiterkind zur Film-Ikone

Die Unsicherheiten und Ängste taten der Karriere der gelernten Balletttänzerin, die auch als Model gefragter denn je ist, allerdings keinen Abbruch. Laut der Filmdatenbank IMDb war sie in rund 90 Projekten als Schauspielerin tätig, darunter „Sahara“, „Vanilla Sky“, „Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten“, „Sex and the City 2“ und zuletzt „Ferrari“.