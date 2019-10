In Amazonas-Region : Bischöfe wollen Priesteramt für verheiratete Männer öffnen

In Amazonas-Region

Prälaten tragen grüne Gewänder, während sie an einer Eröffnungsmesse für die Amazonas-Synode in der Peterskirche teilnehmen.

Vatikanstadt Die in Rom zur Amazonas-Synode versammelten katholischen Bischöfe haben Papst Franziskus aufgerufen, in der Amazonas-Region das Priesteramt für verheiratete Männer zu öffnen.

Voraussetzung soll dafür sein, dass die betreffenden Männer bereits als Diakone tätig sind, heißt es in einem am Samstagabend verabschiedeten Abschlussdokument der Synode. Überdies verlangen die Bischöfe, dass in der Region die Einführung des Diakonats für Frauen geprüft werden solle.