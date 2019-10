Kolumne „Gott und die Welt“ : Eine Ordensfrau als Vorbild

Köln Von Teresa von Ávila können wir auch heute viel über den Umgang mit Gott lernen. Für sie ist Gott keine ferne Macht. Für das Gebet braucht es kein Regelwerk.

Vielleicht kennen Sie die alte Bauernregel: „Zu Teres‘ beginnt die Weinles.“ Gemeint ist Teresa von Ávila. Katholiken in aller Welt gedenken der Heiligen am 15. Oktober. Wer aber war Teresa von Ávila, die vor 500 Jahren in Spanien lebte – und vor allem: Was können wir von dieser Frau heute noch lernen?