Italienische Medien in Aufruhr : Vatikan dementiert angebliches Papstzitat zu Jesus Christus

Italienische Medien in Aufruhr

Papst Franziskus am Montag bei der Amazonas-Synode im Vatikan.

Vatikanstadt Der 95-jährige Herausgeber der Zeitung „La Repubblica“ sorgt erneut mit einem angeblichen Papstzitat für Aufsehen, das der Vatikan entschieden dementiert. Eugenio Scalfari behauptet, Franziskus habe in einem Gespräch mit ihm die Gottheit von Jesus Christus geleugnet.

In einem Kommentar behauptete der 95-jährige Herausgeber der Zeitung "La Repubblica", Eugenio Scalfari, Franziskus habe die Gottheit von Jesus Christus geleugnet. Belegen wollte Scalfari dies mit einem angeblichen Zitat des Papstes.

Am Ende einer Pressekonferenz zur Amazonas-Synode am Donnerstag bekräftigte der Kommunikationschef des Vatikan, Paolo Ruffini, noch einmal ein Dementi vom Mittwoch. Das angebliche Zitat sorgt seit Tagen in den italienischen Medien für Aufsehen. Scalfaris Beitrag basiere auf einem zwei Jahre zurückliegenden Gespräch des Journalisten mit dem Papst. Dabei hatte Scalfari, wie er damals selbst einräumte, weder ein Aufnahmegerät benutzt noch sich Notizen gemacht.