George Pells Berufung in Australien abgelehnt : Ehemaliger Vatikan-Finanzchef bleibt in Haft

Melbourne Ein australisches Gericht hat die Gefängnisstrafe gegen den früheren Finanzchef des Vatikans wegen Kindesmissbrauchs bestätigt. Die Berufungsanträge von Kardinal George Pell wurden abgelehnt, der 78-Jährige bleibt in Haft.

Ein Geschworenengericht hatte Pell im Dezember schuldig gesprochen, sich Mitte der 90er Jahre in der Kathedrale von Melbourne an zwei 13-jährigen Chorknaben vergangen zu haben. Der damalige Erzbischof von Melbourne soll sich 1996 in der Sakristei vor den Jungen entblößt, sie unsittlich berührt und einen von ihnen zum Oralsex gezwungen haben. Im folgenden Jahr soll er sich erneut an einem der Jungen vergangen haben.