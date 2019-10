Kostenpflichtiger Inhalt: Katholische Kirche in Xanten : Pater Jeremias gibt Priesteramt auf - für die Liebe

Xanten Der Xantener Pater Jeremias beendet seinen Dienst als Seelsorger in der katholischen Kirche. „Ich habe mich verliebt“, erklärte er in einem offenen Brief. Er teilte den Mitgliedern mit, dass er sich in der Gemeinde immer wohl gefühlt habe.