Nach royalem Rückzug : Harry und Meghan dürfen sich nicht mehr „Königliche Hoheit“ nennen

Prinz Harry und Ehefrau Meghan (am 7. Januar). Foto: dpa/Daniel Leal-Olivas

London Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, werden den Titel „Königliche Hoheit“ nicht mehr nutzen. Diese Maßnahme ist offenbar das Ergebnis von Krisengesprächen innerhalb der Königsfamilie.

Die beiden hatten vor anderthalb Wochen angekündigt, von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurücktreten zu wollen. Wie das genau geschehen soll, darüber gibt es nach Beratungen in der Königsfamilie nun eine Vereinbarung - und die ist deutlich.

Demnach werden Harry und Meghan keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr übernehmen, auch nicht mehr für das Militär. Harry wird also in Zukunft wohl nicht mehr in Uniform zu sehen sein. Als „Königliche Hoheit“ werden sich die beiden künftig nicht mehr anreden lassen. Und es soll auch keine finanzielle Zuwendungen mehr für royale Aufgaben geben. Das teilte der Buckingham Palast am Samstag in London mit.

Foto: dpa/Phil Noble 12 Bilder Die schönsten Bilder von Harry und Meghan.

Stattdessen kündigten Meghan und Harry laut einem BBC-Bericht an, 2,4 Millionen Britische Pfund (2,8 Millionen Euro) an Steuermitteln zurückzuzahlen, die zuvor in die Renovierung ihres Wohnsitzes Frogmore Cottage geflossen waren.

Lesen Sie auch Royales Quiz : Wie gut kennen Sie Prinz Harry und Herzogin Meghan?

„Die Familie Sussex [gemeint sind Meghan und Harry, d.Red] werden den Titel „Königliche Hoheit“ nicht länger nutzen, da sie keine aktiven Mitglieder der königlichen Familie mehr sind“, teilte der Buckingham Palast mit.

In einer Mitteilung äußerte sich Königin Elizabeth II. „zufrieden“, dass man nach „monatelangen Gesprächen und Diskussionen“ gemeinsam einen konstruktiven und Weg gefunden habe, wir es für ihren Enkel und dessen Familie weitergehe. „Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Mitglieder meiner Familie bleiben“, ließ sie wissen.

Lesen Sie auch Neue Familienaufstellung bei Madame Tussauds : Megxit - Wachsfiguren von Harry und Meghan werden weggerückt

Die Queen erkenne die Herausforderungen an, denen die beiden in den vergangenen zwei Jahren durch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen seien. Sie unterstütze deren Wunsch nach einem unabhängigeren Leben und sei „besonders stolz, wie Meghan so schnell ein Mitglied der Familie geworden ist“.

(rls/dpa)