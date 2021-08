Zum Welt-Foto-Tag : Palast veröffentlicht Fotos von knipsender Queen

London Passend zum Welt-Foto-Tag veröffentlicht der Buckingham-Palast Bilder, die die Queen selbst beim fotografieren zeigen. Und nicht nur sie greift in der Königsfamilie gerne zur Kamera.

Zum Welt-Foto-Tag am Donnerstag hat der Buckingham-Palast Bilder von Queen Elizabeth II. (95) beim Fotografieren veröffentlicht. In der kleinen Serie, die auf dem Twitter-Aufritt der britischen Königsfamilie gepostet wurde, ist die Monarchin beispielsweise mit einer kleinen gelben Kamera im Jahr 1982 im Südsee-Inselstaat Tuvalu beim Knipsen zu sehen. Mit einem ähnlichen oder sogar demselben Apparat fotografierte Ihre Majestät auch schon im Jahr 1977 in Australien, wie auf einem Schwarz-Weiß-Bild belegt ist. Ein weiteres schwarz-weißes Bild, das aus den frühen 50er-Jahren stammen dürfte, zeigt sie und zwei ihrer Kinder - wohl Prinz Charles und Prinzessin Anne - mit einer deutlich älteren Kamera.