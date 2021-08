KG Ahl Dormagener Junge : Zwei Dreigestirne für den „Corona“-Karneval

Das Dreigestirn der KG Ahl Dormagener Junge mit Heiko Does, Ruben Gnade und Torsten Hauptmann (v.l.) und das Kinder-Dreigestirn mit Marie Griesenauer, Johanna Grap und Julia Griesenauer. Foto: Franziska Gräfe

Dormagen Die KG Ahl Dormagener Junge hat beim Sommerfest zwei Dreigestirne vorgestellt, die in der Corona-Pandemie für gute Laune sorgen wollen.

Sie sind heiß auf die kommende Session und voller Zuversicht, ihre Narrenregentschaft trotz Corona in vollen Zügen genießen zu können: Mit zwei Dreigestirnen startet die Karnevalsgesellschaft „Ahl Dormagener Junge“ in die fünfte Jahreszeit. Die Vorstellung der designierten Tollitäten beim Sommerfest an der „Kulle“ ist Tradition. An diese knüpften die blau-gelben Jecken am Samstag, nach einer pandemiebedingten Pause im Jahr 2020, nahtlos an. Um kurz nach drei Uhr marschierten sie auf, unter dem Jubel der Besucher und angekündigt von KG-Präsident Jens Wagner: Ruben Gnade, Torsten Hauptmann und Heiko Does tanzen zusammen im Männerballett „De Geeschknöppele“, sitzen gemeinsam im Elferrat, haben karnevalistisch engagierte Frauen an ihrer Seite und werden ab dem 11.11. als Dreigestirn auftreten.

Gnade, 43 Jahre alt, beruflich als Vorstandsreferent bei der Rheinenergie und privat als SPD-Stadtratsmitglied aktiv, wird Prinz. „Wir wissen nicht, wie die Session aussehen wird, aber das schreckt uns nicht. Wir wollen ein Stück Normalität zurückbringen“, sagt er. Tränen der Freude sah man in den Augen von Bauer Torsten Hauptmann glitzern. „Vier Jahre“, erzählt Hauptmann, „tragen wir diese Idee mit uns rum, jetzt wird für mich mit diesen tollen Jungs ein Herzenswunsch wahr.“ Hauptmann ist 53 Jahre alt und arbeitet als Maschinenführer bei Continental in Moers. Tochter Julia war in der Session 2016/17 Kinderprinzessin der KG. Dritte und mit 27 Jahren jüngste im Bunde ist Jungfrau Heiko „Heike“ Does. Gleichwohl bringt der Software-Architekt in Diensten der Provinzial Rheinland auch familiär jede Menge Karnevals-Erfahrung mit. Partnerin Jessica tanzt und trainiert die Garden, Tochter Emma (9) trägt von klein auf blau-gelb. Seine Einheit demonstriert das Dreigestirn durch edle dunkelblaue Dreiteiler, jeweils durch eine individuelle Krawattennadel für jede Rolle veredelt. Der feine Zwirn wurde eigens für die Session genäht, „damit wir auch auf Veranstaltungen ohne Ornat einheitlich auftreten“, erklärt Prinz Ruben.

Info Zahlen, Fakten, Daten rund um die KG Programm Das Menschenkicker-Turnier beim Sommerfest gewannen die „Drunken Pins“ gegen die Jecken vom Rhing. Verein Die KG Ahl Dormagener Junge wurde 1979 gegründet und ist mit 467 Mitgliedern der größte Karnevalsverein im Rhein-Kreis. Feiern Jubiläum feiert in diesem Jahr u.a. Schriftführerin Anne Schmitz - seit 33 Jahren Mitglied.

Drei Mädchen formen das Kinderdreigestirn der KG. Sie sind seit Kindergartentagen befreundet und tanzen zusammen bei der Kinderprinzengarde. Johanna Grap macht es Papa Andreas nach. Der war nämlich 2002/03 Prinz im großen Dreigestirn. Worauf sie sich am meisten freut? „Dass wir auf der Bühne unseren Song singen können, der ist nämlich schon fertig“, strahlt die Elfjährige. Sie besucht die Realschule Hackenbroich und spielt in ihrer Freizeit Querflöte. Ihr zur Seite stehen die Zwillingsschwestern Julia und Marie Griesenauer, zehn Jahre alt. Bauer Julia geht am Bettina-von-Arnim-Gymnasium zur Schule und spielt Gitarre, Jungfrau Marie besucht das Norbert-Gymnasium und greift nachmittags zur Querflöte. Karneval wurde beiden bereits in den Kinderwagen gelegt, denn die Griesenauers gehören zu den „Flickenclowns“.