Stralsund: Pinguine sollen zum Hörtest

Stralsund Forscher wollen herausfinden, wie der Unterwasserlärm auf die Tiere wirkt.

Meeresbiologen aus Deutschland und Dänemark wollen das Hörvermögen von Pinguinen erforschen. Tiere werden deshalb im Stralsunder Ozeaneum und in Odense trainiert. Später sollen sie anzeigen, wenn sie ein ausgesendetes Tonsignal an Land oder im Wasser gehört haben, und dann mit dem Schnabel ein farbiges Brettchen berühren.

Durch die immer stärkere wirtschaftliche Nutzung der Meere hat der von Menschen verursachte Unterwasserlärm in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen: Schiffspropeller erzeugen ein permanentes Brummen. Verankerungen für Bohrinseln und Windräder werden in den Meeresboden gerammt. Bislang ist unbekannt, ob der Unterwasserkrach Auswirkungen auf das Hörvermögen der Pinguine hat und ob er die Tiere auf ihren Wanderungen durch die Ozeane irritiert. Die Forscher wissen zudem nur ansatzweise, in welchem Frequenzbereich und in welchen Lautstärken diese Vögel hören. Bis auf eine neuseeländische Studie aus dem Jahr 1969 über das Hörvermögen von Brillenpinguinen an Land gebe es weltweit kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema, sagt der Leiter des Forschungsprojektes, der Stralsunder Meeresbiologe Michael Dähne.