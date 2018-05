"Tatort: Sonnenwende" aus dem Schwarzwald: Heile, braune Welt

Düsseldorf Der Fall „Sonnenwende“ des Schwarzwälder „Tatort“-Teams deckt auf, wie unter dem Deckmantel der Heimatliebe rechtsextreme Gedanken gedeihen. Besonders zwei Schauspielerinnen machten diesen Krimi sehenswert.

Worum ging es? Sonnhild Böttger (Gro Swantje Kohlhof) lebt mit ihrer Familie abgeschieden auf einem Hof. Ihr Vater Volkmar ist Bauer und träumt davon, Familien wie seine auf den aufgegebenen Höfen anzusiedeln. Er bezeichnet sich als „Wehrbauer gegen die Umvolkung“ und sieht sich als „Schutzmacht für deutsches Blut und deutschen Boden“. Doch Sonnhild hat eine Affäre mit Tarek, für ihre Familie ist er bloß ein „Kanake“. Dann stirbt sie an einer anscheinend falsch behandelten Diabetes. Die Kommissare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) ermitteln, entfernen sich aber während ihrer Arbeit auch voneinander. Tobler schaltet schnell und vermutet einen rechtsextremen Hintergrund, Berg traut seinem alten Freund Volkmar so etwas nicht zu.

Worum ging’s eigentlich? Der zweite Fall „Sonnenwende“ des Schwarzwald-Teams ist düster und diskutiert die Frage, wie weit die Heimatverbundenheit eigentlich gehen darf. Schnell wird deutlich, wie groß das braune Netzwerk dieser völkischen Wehrbauern ist, die von Sippen reden und sich in germanischer Tradition zu einem Thing treffen wollen. Sie haben im Dorf schon wichtige Schaltstellen besetzt und wollen ihre Leute in die Jugendarbeit bringen – jeder, der gegen sie ist, bekommt ihre Macht zu spüren. „Es ist eine spannungsgeladene Geschichte mit einem Konflikt, der aktuell ist und sinnbildlich für gesellschaftliche Veränderungen von heute: Völkisches und rassistisches Gedankengut kommt im Kleid von Heimatliebe und Traditionsbewusstsein daher“, sagt der österreichische Filmemacher Umut Dag. Außerdem geht es um Landflucht, den Druck auf die Landwirte, um V-Leute im rechten Milieu und natürlich um eine scheinbar unmögliche Liebe.

Welche Texte rezitiert Sonnhild? Die junge Frau hat eine Schwäche für klassische deutsche Literatur. Zu Beginn im Klassenzimmer rezitiert sie das Nibelungenlied, übertragen von Karl Simrock, am Ende in einem Video „Der Ritter und das Seefräulein“ des badischen Philologen und Politikers Karl Zell. Bei der Ernte singt ihre Familie das Volkslied „Und die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit“, das sich auch bei Youtube unterlegt mit Nazisymbolen und Fotos aus der NS-Zeit findet.

Was erntet Kommissar Berg? An den Bäumen auf seinem Hof wachsen Zibarte, eine Unterart der Pflaume, auf alemannisch Zibärtle genannt. Daraus wird ein gleichnamiger Obstschnaps gebrannt, was der Polizist in einer Szene auch macht.