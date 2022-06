Engagierte Jüchener Schüler : Gymnasiasten sammeln 46.000 Euro für Kinder in der Ukraine

Ria Hilmer und Niklas John gehören zu den Organisatoren der Friedenswanderung, bei dem der allergrößte Teil der 46.000 Euro für Unicef und „Save the Children“ zusammen kam. An Freitag nahmen im Gymnasium Jüchen Vertreter von Unicef 23.000 Euro entgegen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen Schüler des Gymnasiums Jüchen sammelten am 25. März ganze 46.000 Euro bei einer Friedenswanderung für Kinder aus der Ukraine. Das Geld kam durch „Kilometergeld“ von Freunden und Familie zusammen.

Den 25. März werden die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Jüchen lange in Erinnerung behalten. Gemeinsam hatten sie eine 15 Kilometer weite Friedenswanderung unternommen und vorab in der Familie, bei Freunden und Nachbarn um eine Art Kilometergeld gebeten. Bei der Aktion war der allergrößte Teil der unglaublichen Summe von rund 46.000 Euro zusammengekommen, die jetzt je zur Hälfte als Spende an das Kinderhilfswerk Unicef und an die Organisation „Save the Children“ ging.