Schwerpunkt Immobilien in Mönchengladbach : Das Ende des Preisbooms für Häuser ist in Sicht

Die Preise für Immobilien sind jahrelang gestiegen, doch es mehren sich Anzeichen für eine Trendwende. Foto: dpa/Jan Woitas

Serie Mönchengladbach Über Jahre stiegen die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen in Mönchengladbach rasant an. Doch verschiedene Institute sehen das Ende gekommen. Was aktuell für Wohnungen und Häuser gefordert wird und was das für Hauseigentümer bedeutet.