"Dengler - Fremde Wasser": Zwei Außenseiter als Ermittler

Berlin Privatdetektiv Georg Dengler ermittelt in einem politisch brisanten Fall zwischen Brüssel und Athen.

Dieses eigenwillige Duo agiert meilenweit entfernt vom deutschen Fernsehkrimi-Mainstream. Ihren letzten Einsatz, der sie in den braunen Sumpf der NSU-Morde führte, wollten im November 2017 aber lediglich 3,88 Millionen Zuschauer (12,3 Prozent Marktanteil) in der Primetime sehen. In ihrem mittlerweile vierten Fall "Dengler - Fremde Wasser" - sehenswert und hochkarätig besetzt - verschlägt es die beiden Outlaws nun nach Griechenland.

Dengler bekommt den Auftrag, die mysteriösen Umstände eines Bootsunfalls aufzudecken, bei dem der griechische Lobbyist Konstantinos Kolidis (Michael Sideris) anscheinend ums Leben kam. Kolidis war in die Privatisierung der Wasserversorgung involviert, sah diese zunehmend kritisch und hatte Korruptionsfälle aufgedeckt. Er pflegte Kontakte zum deutschen Bundestagsabgeordneten Andreas Schülkopf (Max von Pufendorf), der sich ebenfalls als Privatisierungsgegner profiliert hatte - gegen den Widerstand in seiner eigenen Fraktion. Als Schülkopf von einem ominösen Gangster in seiner Villa überfallen und seine Familie bedroht wird, gelingt es Dengler und Olga mit einem gewagten Coup, Beweismaterial aus dem Bundestagsbüro des Abgeordneten herauszuschmuggeln. Die Spur führt zurück nach Athen - und danach bis nach Brüssel in die Spitzen der EU-Bürokratie.