Leser erzählen : Darum fahren wir Rad

Fahrradfahren ist für viele Menschen eine Leidenschaft. Wir widmen dem Rad deshalb eine Serie. Foto: dpa/Markus Scholz

Heute startet unsere Radserie – und zum Auftakt haben wir begeisterte Radfahrer gefragt, was sie stört und was sich verändern müsste. In einem sind sich alle einig: Ausreden gelten nicht; dafür macht das Radfahren zu viel Spaß.

Lilly Ende (11) und Justus Lingnau (11), Sechstklässler am Pascal-Gymnasium in Grevenbroich:



Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Justus fährt jeden Morgen rund 3,5 Kilometer zur Schule. Darüber hinaus radelt er auch gerne in seiner Freizeit. „Zur Schule fahren wir hauptsächlich auf dem Radweg. Es sind sichere Wege“, sagt Justus. Allerdings gäbe es morgens kurz vor dem Schuleingang ein Gedrängel. Viele Busse, Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer würden die Einfahrt zur Schule erschweren. „Da so viele Autos da sind, ist es sehr gefährlich. Und man wird als Radfahrer schnell übersehen – gerade wenn es beispielsweise regnet“, sagt Justus. Deshalb wünscht er sich gegenüber Fahrradfahrer viel mehr Rücksicht.

Info Auf zwei Rädern unterwegs in der Region Foto: RP In unserer neuen Ausgabe von „Mein Rheinland“ stellen wir 16 spannende Routen für Radfahrer in der Region vor. Das Magazin zum Preis von 9,80 Euro (zuz. Versand) kann unter 0211 505 2255 bestellt werden oder online unter www.rp-shop.de.

Lilly legt täglich eine Strecke von etwa vier Kilometer zurück. Neben den Fahrten zur Schule, radelt sie außerdem vier Mal die Woche zum Training. Am liebsten fährt sich mit ihrer Schwester und ihrer besten Freundin. Im Sommer radelt sich gerne durch den Bender Wald, allerdings sei es im Winter viel zu dunkel dort. Deshalb bevorzugt sie dann durch beleuchtete Straßen zu fahren. Sie würde gerne mehr Radfahrer sehen: „es ist wichtig für den Klimaschutz“, sagt sie und schlägt deshalb vor, dass alle, die im Umkreis von etwa zwei bis drei Kilometer von der Schule oder der Arbeit wohnen, mit dem Fahrrad zu fahren. Im vergangenem Jahr haben Lilly und Justus gemeinsam mit ihren Mitschülern erstmalig bei einem Fahrrad-Projekt teilgenommen. Das Projekt „Stadtradeln“ wirbt fürs Fahrrad fahren als Verkehrsmittel und trägt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bei. Als Team „Pure-Biking“ erstrampelte die Klasse 6e des Pascal-Gymnasiums rund 6000 Kilometer. Mit 37 Teilnehmern habe somit jeder 799 Kilometer im Schnitt zurückgelegt. Für dieses Jahr haben Lilly und Justus kein konkretes Ziel gesetzt, aber sie wollen in jedem Fall mehr als im vergangenem Jahr schaffen.

Esther Pollmann (52), fährt jeden Tag in Düsseldorf 7,5 Kilometer zur Arbeit und zurück:

Foto: Bretz, Andreas (abr)

„Ich lege eigentlich alle Wege in Düsseldorf mit dem Fahrrad zurück. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre ich auch nicht schneller, außerdem fahre ich gerne Rad. Wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt ist es sinnvoll, sich morgens und abends schon bewegt zu haben. Mein Arbeitgeber, die Ergo-Versicherung, fördert das Radfahren auch - es gibt tolle Stellplätze, Duschen und Bike-Leasing-Angebote. Man muss sich eher fragen, warum jemand nicht mit dem Rad fährt. In Düsseldorf hat sich schon einiges für Radfahrer verbessert. Auf den Radfahrstreifen fühle ich mich sicher, an den Ampeln gibt es vorgelagerte Haltepunkte für Radler, da muss ich nicht zwischen den Autos und in den Abgasen stehen. Auf einigen Straßen ist es aber schwierig. Auf der Duisburger Straße parken Autos in der zweiten Reihe, und dann fährt da noch die Straßenbahn - das wird oft eng. Auch auf der Oberbilker Allee zum Beispiel gibt es nur ganz schmale Rad- und Fußwege. Das geht gar nicht. Am Worringer Platz ist die Verkehrslage für alle total unübersichtlich. Da muss ich mich immer fragen, wie ich genau auf die Kreuzung fahre, je nachdem, wo ich hin muss. Ich bin einiges als Radfahrerin gewöhnt, aber da ist es sehr unangenehm, wenn man einen Spurwechsel machen muss. Und das sind nur die Wege, die ich häufig zurücklege. Es gibt sicher noch mehr heikle Stellen in der Stadt.“

Georg Görtz (50), pendelt von Geldern-Veert nach Dinslaken zur Arbeit (ges. ca. 90 km):

Foto: Evers, Gottfried (eve)

„Ich pendele mit einem sogenannten S-Pedelec, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen. Das schafft ca. 50 km/h und man darf damit nicht auf dem Radweg oder Gehweg fahren, sondern muss die Straße nutzen. Das ist zwar richtig, bringt aber auch Probleme. Viele Autofahrer wissen nicht, dass es diese Regel gibt, schneiden mich oder hupen mich an. Auf engeren Landstraßen wird es bei viel Verkehr, gerade wenn Lkw unterwegs sind, schonmal unangenehm. Da würde ich mir auch auf dem Land eine Spur wünschen, wie es sie in manchen Städten gibt. Freigegeben etwa für Pedelec- und Moped-Fahrer, die aber auch Autofahrern klar zeigt: Die dürfen und müssen hier fahren. Der Mindestabstand von anderthalb Metern interessiert viele Autofahrer doch gar nicht, da würde eine eigene, farblich markierte Spur sicher helfen. Außerdem würde ich mir eine Verbesserung der Ampelanlagen wünschen - die muss man als Radfahrer oft erst drücken, bevor sie umspringen, das kostet viel Zeit. In der Freizeit fahre ich zudem am Niederrhein auch gerne Rad - und ungefähr 80 Prozent der Radwege sind in einem katastrophalen Zustand, mit Löchern und Wurzeln. Manchmal werden sogar Landstraßen saniert - der daneben laufende Radweg aber nicht. Das ist nicht nachvollziehbar und da muss sich dringend etwas tun.“

Petra Haller (53), lebt in Leverkusen-Opladen direkt am Panorama-Radweg Balkantrasse und legt alle Wege mit dem Fahrrad zurück:

Foto: Uwe Miserius