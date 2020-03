Sorge vor Coronavirus : Diese Länder verbieten Deutschen die Einreise

Foto: dpa/Bayne Stanley Infos Diese Länder verbieten Deutschen die Einreise wegen des Coronavirus.

Düsseldorf Die USA sind nicht das erste Land, das deutsche Reisende wegen der Ausbreitung des Coronavirus aussperrt. Wir zeigen, wo es welche Einreiseverbote und Beschränkungen gibt.

Für deutsche Staatsbürger, die in nächster Zeit auf Reisen gehen wollen - ob privat oder geschäftlich - werden die Umstände immer schwieriger. In manchen Ländern sogar unmöglich. Denn weltweit führen immer mehr Staaten Einreisebeschränkungen oder Verbote für deutsche Reisende ein. Fast täglich kommen neue Länder hinzu, die die Einreise verweigern oder zumindest an Bedingungen wie einen Quarantäne-Aufenthalt oder einen negativen Test auf das Coronavirus knüpfen. Wir zeigen eine Übersicht.

Das prominenteste Beispiel für ein Einreiseverbot für Deutsche ist derzeit die USA. Prädisident Donald Trump hat dieses am 12. März offiziell gemacht: Ab dem 13. Märzt dürfen Bürger aus dem europäischen Schengenraum nicht länger in die USA einreisen. Grund dafür ist die Verbreitung des Coronavirus, die Trump in den USA auf diese Weise verlangsamen will. Ausgenommen ist bislang Großbritannien.

Fest steht, dass immer mehr Länder in Zeiten des Coronavirus auf Abschottung setzen. Unsere Übersicht zu Einreisebeschränkungen für deutsche Bürger wird laufend aktualisiert.

Natürlich sind Einreiseverbote nicht die einzigen Maßnahmen, die Länder ergreifen, um dem Coronavirus Herr zu werden. In den USA etwa hat die Basketball-Liga NBA auf die Coronavirus-Pandemie und einen positiv auf Covid-19 getesteten Basketballer mit einer Unterbrechung der Saison reagiert. Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA damit die zweite große Sportliga, die ihre Saison wegen der Pandemie unterbricht.

Noch krassere Maßnahmen ordnete die italienische Regierung an. Italien ist das am meisten von der Epidemie in Europa betroffene Land. Premierminister Giuseppe Conte sagte am Mittwochabend, Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte würden ab sofort geschlossen bleiben. Nur Supermärkte und Apotheken seien weiter geöffnet.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus finden Sie in unserem Liveblog.

(kron)