Metallkörper in „Panini Rustico“ : Aldi ruft Brötchen zurück

München Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd rufen ihre „Panini Rustico“ der Sorte „Natur“ zurück. Es sei möglich, dass einzelne Brötchen Metallkörper enthalten.

Die Großbäckerei Panificio Italiano Veritas ruft ihr Produkt „Panini Rustico“ zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen Metallfremdkörper in der Sorte „Natur“ enthalten seien, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Betroffen seien Brötchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Mai 2020. Das Produkt wurde in einzelnen Regionen sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord verkauft. Kunden werden gebeten, das Gebäck vorsorglich nicht mehr zu konsumieren. Bei Vorlage des Kassenbons erhalten sie die Kosten zurück. Die betroffenen Packungen wurden aus dem Verkauf genommen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Artikel seien nicht betroffen.