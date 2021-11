In einem Waldstück bei Kipfenberg : Knochen der seit 1995 vermissten Sonja Engelbrecht gefunden

Polizisten durchsuchen ein Waldstück in Kipfenberg. Dort wurde am Dienstag ein Knochen der seit 1995 vermissten Sonja Engelbrecht gefunden. Foto: dpa/Friedrich

München/Kipfenberg Nach mehr als einem Vierteljahrhundert könnte das Schicksal einer jungen Frau doch noch aufgeklärt werden: In einem Wald in Oberbayern ist ein Knochen der seit 1995 vermissten Münchnerin Sonja Engelbrecht gefunden worden.

Vor 26 Jahren ist Sonja Engelbrecht in München spurlos verschwunden – nun kommt Bewegung in den Fall. Ein Waldarbeiter hat in einem Waldstück bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt einen Knochen gefunden. Ermittler fanden nun heraus, dass er von der vermissten Engelbrecht stamme, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag.