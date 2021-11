Bei Sondierungsarbeiten in Hückelhoven : Überreste eines Soldaten gefunden

Am Volkstrauertag – in diesem Jahr der 14. November 2021 – wird in Nordrhein-Westfalen auch der gefallenen Soldaten beider Weltkriege gedacht (Symbolfoto). Wie der NRW-Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Stefan Schmidt, anlässlich dieses Tages erklärte, werden immer noch tote Soldaten gefunden. Foto: dpa/Patrick Pleul