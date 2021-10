Mordfall Gabby Petito : Persönliche Gegenstände von tatverdächtigem Freund in Naturreservat gefunden

North Port Bei der Suche nach dem ebenfalls vermissten und tatverdächtigen Freund der ermordeten jungen Gabby Petito haben die Ermittler am Mittwoch in einem Naturreservat eine Spur gefunden.

Im Fall Gabby Petito haben Ermittler bei der Suche nach dem vermissten Freund „Gegenstände von Interesse“ in einem Naturreservat gefunden. Diese seien am Mittwochmorgen im Carlton Reservat entdeckt worden, teilte das FBI in Tampa im US-Bundesstaat Florida mit. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Spürhunde und Polizei das Gelände des Myakkahatchee Creek Environmental Park, der zum Carlton Reservat gehört, durchkämmten. Zuvor sollen sich die Eltern des jungen Mannes in dem Park mit Ermittlern getroffen haben, wie US-Medien unter Berufung auf den Anwalt der Familie des 23-Jährigen berichteten. Demnach soll es sich bei dem Fund um persönliche Gegenstände des Freundes handeln.