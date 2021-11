Aktuelle Umfrage : Mehrheit der Bürger für härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie

Düsseldorf Immer noch beherrscht die Corona-Lage in Deutschland die Debatten und Schlagzeilen im Land. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind deutlich mehr als die Hälfte der Menschen für härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

Ein gespaltenes Meinungsbild ergibt sich in der Frage nach der Verlagerung der Zuständigkeit bei Corona-Maßnahmen in die Landtage, wie vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen. 46 Prozent halten es für richtig, dass nach dem neuen Infektionsschutzgesetz die Landtage in den einzelnen Bundesländern über Ausgangsbeschränkungen entscheiden. 44 Prozent finden das nicht richtig, zehn Prozent trauen sich keine Einschätzung zu.