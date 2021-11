„Zervakis und Opdenhövel“ : ProSieben organisiert Live-Impfen im TV

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begleiten die Aktion live im Fernsehen. Foto: dpa/ProSieben

Unterföhring Das Fernseh-Journal will mit zwei Impfbussen in Unterföhring ein zusätzliches Angebot schaffen. Wer will, kann am Mittwoch vor laufender Kamera geimpft werden. Auch das Moderations-Team selbst will sich boostern lassen.

Das ProSieben-Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ will im Kampf gegen Corona mit einer eigenen Impfaktion helfen. Gemeinsam mit der katholischen Hilfsorganisation Malteser organisiere man für Mittwoch, 24. November, von 19 bis 23 Uhr zwei Impfbusse auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring, teilte der Sender am Dienstag mit. Impfwillige könnten sich dort während der Live-Sendung ihre Erst- oder Booster-Impfung verabreichen lassen.

Die Moderatorin Linda Zervakis und ihr Kollege Matthias Opdenhövel begleiten die Aktion in ihrer Sendung ab 21.15 Uhr. Sie werden mit Wartenden sprechen, die Impf-Ärzte bei ihrer Arbeit besuchen und sich selbst live boostern lassen, wie es hieß.



(mcv/epd)