Neue Bußgeldverordnung in NRW : Strafen für Verstöße gegen neue Corona-Regeln werden teuer

Neue Bußgeldverordnung in NRW

Exklusiv Düsseldorf Ab sofort werden Betrugsversuche und Verstöße gegen die neuen Corona-Regeln in NRW deutlich härter geahndet. Insbesondere die Bußgelder werden massiv angehoben. Wir haben zusammengefasst, welcher Betrag wofür fällig wird.

Laut der neuen Bußgeldverordnung des Landes, die unserer Redaktion vorliegt, werden beispielsweise die Strafen im ÖPNV angehoben. Wer dort zwar eine medizinische Maske dabei hat, sie aber nicht über Mund und Nase zieht, oder aber nur eine Alltagsmaske trägt, zahlt künftig 150 Euro. Der gleiche Betrag wird fällig für all jene, die ohne medizinische Maske in geschlossenen Räumen erwischt werden, in denen die Maskenpflicht gilt - etwa beim Einkauf im Handel oder beim Behördengang. Bislang betrug die Strafe dafür 50 Euro.