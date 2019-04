Verfolgungsjagd in Rhode Island : Autodieb kracht in Tor von Taylor Swifts Anwesen

Westerly Ein Autodieb hat sich mit der Polizei in Rhode Island eine Verfolgungsjagd geliefert. Am Ende prallte er gegen eine Mauer und kam auf der Haupteinfahrt zu Taylor Swifts Anwesen zum Stehen.

Ein Autodieb ist bei einer Verfolgungsjagd in Rhode Island gegen das Tor des am Strand gelegenen Anwesens von Popstar Taylor Swift gekracht. Der Polizeichef von Westerly, Shawn Lacey, sagte der Lokalzeitung „The Sun of Westerly“, der Vorfall habe sich am frühen Dienstagmorgen im Nachbarort Hopkinton zugetragen.