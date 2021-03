Verleihung am 14. März : Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B treten bei Grammys auf

Verleihung am 14. März

Los Angeles Für die diesjährige Grammy-Verleihung haben sich die Veranstalter hochkarätige Künstler auf die Bühne geholt. Der Preis wird am 14. März verliehen.

Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B sollen bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten. Die Macher des Musikpreises gaben am Sonntag (Ortszeit) das gesamte Line-Up für die 63. Preisverleihung am 14. März bekannt. Neben den drei Musikerinnen sollen auch die südkoreanischen Chartstürmer BTS, Sänger Post Malone und Rapperin Megan Thee Stallion auftreten. Die Künstlerinnen und Künstler würden bei der Show zusammenkommen und dabei genug Abstand halten, hieß es in der Mitteilung. Die Preisverleihung soll demnach live im Internet zu sehen sein. Im Vorprogramm spielt Pianist Igor Levit (ab 18.00 Uhr).